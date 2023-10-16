إيران: أمريكا «منخرطة عسكريًا» بالفعل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة منخرطة عسكريًا بالفعل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف في مؤتمر صحفي تلفزيوني ردا على سؤال عما إذا كانت إيران ستتدخل في حال انخراط الولايات المتحدة بالصراع أن “إيران تعتبر أن الولايات المتحدة منخرطة عسكريًا بالفعل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”.

فى سياق متصل، قال شاهد من رويترز إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى تل أبيب اليوم الإثنين.

من ناحية أخرى، قال مصدران أمنيان إن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقوا على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة، اعتبارا من الساعة 0600 بتوقيت جرينتش بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران، أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكن دون توضيح مدة محددة. وأضافا أن الدول الثلاث اتفقت على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين ليوم واحد بشكل مبدئي.

وقال مصدر أمني وآخر من منظمة غير حكومية في مدينة العريش بمصر، إن شاحنات المساعدات لا تزال منتظرة في المدينة بعد الساعة السادسة بتوقيت جرينتش. وأظهرت صور التقطتها رويترز الشاحنات في انتظار التصريح لتنطلق في رحلة تستغرق ساعات إلى رفح.

وقالت مصر إن المعبر ظل مفتوحا من الجانب المصري في الأيام الماضية، لكنه صار غير صالح للعمل بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني.

وتوقفت المساعدات التي جاءت من عدة دول ومنظمات في العريش أيضا في انتظار الاتفاق على إيصال المساعدات وإجلاء رعايا أجانب من غزة، وهو اتفاق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تم التوصل إليه بعد زيارته للقاهرة.