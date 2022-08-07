«إيراد نهر النيل» : بداية مبشرة لشهر أغسطس والأمطار أعلى من المعدل

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وصرح عبدالعاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث تبين أن الأمطار أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق فى بداية مبشرة لشهر أغسطس، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وأكد الدكتور عبدالعاطى أن الوزارة لا تألو جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول، وأن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف، موجهًا بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.

ووجه بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.