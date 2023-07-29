إيرادات CMA CGM تحقق 12.3 مليار دولار في الربع الثانى من 2023

أعلنت شركة CMA- CGM عملاق الشحن الفرنسي عن أداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2023، وذلك على الرغم من ظروف السوق الصعبة خلال الربع الثاني من العام ، فقد بلغت إيرادات المجموعة لهذا الربع 12.3 مليار دولار أمريكي ، مدفوعة بشكل أساسي بأعمال الشحن.

وأشارت الشركة إلى تأثر الأرباح التشغيلية التي تم قياسها بالأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بشكل كبير ، حيث بلغت 2.6 مليار دولار ، بانخفاض 73% عن الربع الثاني من عام 2022.

وقالت الشركة الفرنسية لقد واجه أداء قطاع الشحن انخفاضًا حيث بلغت الإيرادات الموحدة 8.4 مليار دولار ،وذلك انخفاض قدره 47.9 % عن الربع الثاني من عام 2022.

وقد بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشحن 2.2 مليار دولار ، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 76% عن نفس الفترة من العام الماضي ،حيث انخفض متوسط الإيرادات لكل حاوية نمطية بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي ، وهو مما أثر بشكل أساسي على خطوط عبر المحيط الهادئ وآسيا وأوروبا بسبب التباطؤ في استهلاك الأسر المعيشية وتراجع مخزون التجار.

وسجلت الأنشطة الأخرى مثل محطات الموانئ و CMA CGM Air Cargo انخفاضًا في الإيرادات إلى 474 مليون دولار، وقد سمحت القوة المالية للمجموعة بمواصلة الاستثمار في دعم انتقال الطاقة للنقل والخدمات اللوجستية.

من جهته قال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة كما هو متوقع استمرت صناعتنا في العودة إلى طبيعتها في الربع الثاني،وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة ، لا يزال أداؤنا قويًا.

وتابع : عززنا بشكل كبير ركيزتين استراتيجيتين في السنوات الأخيرة هما النقل والخدمات اللوجستية، حيث الشركة تواصل التوسع ودمج الشركات التابعة التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا ، مع زيادة الاستثمارات لإزالة الكربون.

وقالت إنها ستدمج قريبًا شركة النقل متعدد الوسائط في أعمالها مما يمثل علامة بارزة في توسيع حلولها متعددة الوسائط.