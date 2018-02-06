إيرادات BNP باريبا الفرنسى تهبط 1.2% خلال الربع الماضى

خالد بدر الدينهبطت إيرادات بنك BNP باريبا الفرنسى بحوالى 1.2% خلال الربع الماضى لتنزل إلى 10.53 مليار يورو، مقارنة بنفس الربع من عام 2016 بزيادة عن توقعات المحللين التى توقفت عند 10.47 مليار.وذكرت وكالة رويترز إن البنك الفرنسى رفع هدفه للربحية في 2020 بدعم من تحسن الاقتصاد الأوروبي، رغم أن أرباح

خالد بدر الدين



هبطت إيرادات بنك BNP باريبا الفرنسى بحوالى 1.2% خلال الربع الماضى لتنزل إلى 10.53 مليار يورو، مقارنة بنفس الربع من عام 2016 بزيادة عن توقعات المحللين التى توقفت عند 10.47 مليار.

وذكرت وكالة رويترز إن البنك الفرنسى رفع هدفه للربحية في 2020 بدعم من تحسن الاقتصاد الأوروبي، رغم أن أرباحه الفصلية تراجعت قليلا لتأتي دون التوقعات بسبب ارتفاع التكاليف والمخصصات المرتبطة بعميلين من الشركات.

وتراجع صافي ربح البنك الفرنسي إلى 1.43 مليار يورو (1.8 مليار دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 1.44 مليار يورو خلال نفس الربع من عام 2016 ليأتي دون تقديرات المحللين في استطلاع لوكالة رويترز والتى بلغت 1.59 مليار يورو.

وحدد بنك BNP باريبا توزيعات الأرباح عن العام الماضى عند 3.02 يورو للسهم بزيادة 11.9 % عن عام 2016، وأكد إنه يستهدف الآن عائدًا على السهم يتجاوز 10 % في 2020 مقارنة مع هدف يبلغ 10 % كشف عنه في مارس الماضى.

وارتفعت تكلفة المخاطر لدى البنك الفرنسى والتي تقيس المخصصات التي يجنبها البنك للقروض المتعثرة إلى 264 مليون يورو في الربع الماضى بوحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية مقارنة مع 70 مليونا فى نفس الربع من عام 2016.

ونزلت إيرادات وحدة الأنشطة المصرفية للشركات والمؤسسات 6.9 % وانخفضت عائدات تداول أدوات الدخل الثابت 27.4 % ولكن إيرادات الأسهم والخدمات والمتميزة ارتفعت 12.1 %.