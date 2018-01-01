إيرادات 4 أفلام أمريكية تتجاوز 4.5 مليار دولار فى 2017

خالد بدر الدينبلغ إجمالى إيرادات 4 أفلام أمريكية تم عرضها خلال العام الماضى فى دور السينما الأمريكية والعديد من دول العالم أكثر من 4.5 مليار دولار.وأحدث الأفلام الأربعة فيلم ستار وورز: ذا لاست جيداي الذي أنتجته شركة (ديزني-لوكاس فيلم) رابع فيلم تتجاوز إيراداته المليار دولار حول العالم في 2017.&

خالد بدر الدين

بلغ إجمالى إيرادات 4 أفلام أمريكية تم عرضها خلال العام الماضى فى دور السينما الأمريكية والعديد من دول العالم أكثر من 4.5 مليار دولار.

وأحدث الأفلام الأربعة فيلم ستار وورز: ذا لاست جيداي الذي أنتجته شركة (ديزني-لوكاس فيلم) رابع فيلم تتجاوز إيراداته المليار دولار حول العالم في 2017.

وقبله أفلام (بيوتي آند ذا بيست) أو (الجميلة والوحش) الذي حقق 1.26 مليار دولار و(ذا فيت أوف ذا فيوريوس) الذي حصد 1.24 مليار دولار و(ديسبيكابل مي 3) الذي بلغت إيراداته 1.03 مليار دولار.

وتجاوزت إيرادات فيلم الخيال العلمى (ستار وورز: ذا لاست جيداي) أحدث أفلام سلسلة حرب النجوم الشهيرة والذى يقوم ببطولته الممثل مارك هاميل والممثلة ديزي ريدلي حاجز المليار دولار عالميا في أقل من ثلاثة أسابيع حيث بدأ عرضه يوم 12 ديسمبر الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن إيرادات الفيلم قفزت على مستوى العالم إلى 120.4 مليون دولار خلال عطلة رأس السنة فقط من يوم الجمعة الماضى حتى أمس الأحد حيث حصد 52.4 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية و68 مليون دولار خارجها.