إيرادات هيرميس تقترب من المليار جنيه في الربع الأول

مصطفى طلعت





أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم الاثنين عن نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 مارس 2018، والتي كشفت عن تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 945 مليون جنيه، وصافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قدره 249 مليون جنيه، وبنمو قدره 6% في حالة استبعاد الأرباح الغير متكررة الناتجة عن بيع جزء من حصة الشركة في بنك الاعتماد اللبناني خلال الربع الأول من عام 2017.





وارتفع الدخل من الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 41% ليبلغ 659 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك بفضل قوة الأداء المالي والتشغيلي لقطاع التمويل غير المصرفي وقطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول.





وعلى الرغم من ارتفاع الدخل من الاتعاب والعمولات، فقد انخفضت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال بسبب الأرباح الرأس مالية القوية المحققة من عمليات (Merchant Bank) في فترة المقارنة من عام 2017.





وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الشركة بدأت عام 2018 على انطلاقة قوية رغم سلسلة التحديات التي تمر بها الأسواق الإقليمية، وهو ما يعكس سلامة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة من أجل بناء كيان رائد للتمويل غير المصرفي بالسوق المصري، مع تنمية أعمال قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر، وأيضًا التوسع بأعمال قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث بمزيد من الأسواق المبتدئة خارج حدود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وأضاف عوض أن الشركة تعكف على تنمية جميع القطاعات التشغيلية، كما أنها للمرة الأولى تعتزم الإفصاح عن أرباح قطاع التمويل غير المصرفي عن أرباح بنك الاستثمار حتى ينعكس للمساهمين بصورة أكثر دقة مردود إطلاق نشاط التمويل غير المصرفي قبل ثلاث سنوات.





وأوضح أن الأداء التشغيلي لقطاعات بنك الاستثمار ساهم في ترسيخ ريادة المجموعة المالية هيرميس على الساحة الإقليمية، حيث قام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ أربعة صفقات استثمارية متنوعة بين صفقات زيادة رؤوس أموال،دمج واستحواذ، وإصدار وترتيب الدين، كما رسخت الشركة صدارتها لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالمنطقة، بالإضافة إلى تضاعف الإيرادات المحققة بقطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول خلال الربع الأول من عام 2018.





و بلغت إيرادات بنك الاستثمار 718 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، وهو ما يمثل حوالي 76٪ من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة. وبلغت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال وقطاع (Merchant Bank) 285 مليون جنيه إيرادات، أو ما يعادل 30٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال نفس الفترة.





كما أحرزت الشركة تقدمًا ملحوظاً في استراتيجية تنويع الخدمات والمنتجات على صعيد قطاع التمويل غير المصرفي، وهو ما أثمر عن تضاعف إيرادات القطاع (بعد استبعاد تكاليف التمويل) لتسجل 227 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل125٪ ، بينما بلغت مساهمته 18٪ من صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري، أو ما يعادل 45 مليون جنيه. كما بلغت محفظة القروض لقطاع التمويل غير المصرفي حوالي 4 مليار جنيه في نهاية مارس 2018.





وحققت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر 116 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 110٪، حيث يعكس ذلك تجميع نتائج شركة FIM المتخصصة في مجال إدارة الأصول وكذلك نمو أتعاب الإدارة بقطاع الاستثمار المباشر.





بينما لم تشهد إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية تغيراً ملحوظاً، حيث ارتفعت بمعدل سنوي 2% لتسجل 316 مليون جنيه مدعومة بارتفاع تنفيذات الوساطة في الأسواق المبتدئة وأيضًا ارتفاع أتعاب الاستشارات المحققة خلال الربع الأول من عام 2018.





وحافظت الشركة على نسبة مصروفات العاملين من إجمالي الإيرادات عند مستوى 42% مما يتوافق مع هدف الشركة بالإبقاء على مصروفات العاملين تحت نسبة 50% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.





وعلى هذه الخلفية بلغ صافي الربح التشغيلي 339 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 249 مليون جنيه، وهو نمو سنوي تجاوز 6٪ بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية خلال الربع الأول من عام 2017.





واختتم عوض أن الشركة تتطلع خلال الأشهر المقبلة إلى مواصلة التوسع بباقة المنتجات والخدمات، وتعتزم التوسع الجغرافي في واحد أو أكثر من الأسواق الجذابة فضلاً عن إطلاق نشاط التخصيم تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي خلال العام الحالى.









أبرز المؤشرات التشغيلية









قطاع بنك الاستثمار









تغطي تنفيذات قطاع الوساطة في الأوراق المالية أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة والمبتدئة. وقد بلغ إجمالي التنفيذات 9.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2018، وهو ارتفاع بنسبة 19% مقارنة بالربع السابق بفضل ارتفاع حجم التنفيذات في السوقين المصري والسعودي وأيضًا الأسواق المبتدئة.





وقد احتل القطاع المركز الأول في أربعة بورصات إقليمية، وهي البورصة المصرية وسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة ناسداك دبي، كما استحوذت الشركة على النصيب الأكبر من تعاملات المؤسسات الأجنبية بالسوق الكويتي، كما احتلت المركز الثاني بين شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية، وحازت على مراكز متقدمة في أسواق عُمان والأردن.





وقام قطاع الأسواق المبتدئة بتنفيذ عمليات التداول في أكثر من 20 سوق متنوع لصالح 70 مؤسسة، بارتفاع ملحوظ عن الربع السابق الذي شهد التنفيذ لصالح 53 مؤسسة.





وقام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ أربعة صفقات استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية 976 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018، وتتنوع بين صفقات سوق الأسهم والدمج والاستحواذ وإصدار وترتيب الدين.





ويشمل ذلك عمليتي زيادة رأسمال، إحداهما بقيمة 40 مليون دولار لشركة مستشفى كليوباترا (وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص في مصر) والأخرى بقيمة 870 مليون دولار لشركة أورانج مصر المتخصصة في تشغيل شبكات المحمول، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد.





كما قام الفريق بدور المستشار المالي لشركة واحة كابيتال الإماراتية في صفقة بيع حصتها المتبقية في شركة Proficiency Healthcare Diagnostics Laboratories بقيمة 48 مليون دولار، وقام أيضًا بترتيب حزمة تمويل بقيمة 18 مليون دولار لأحد عملاء الشركة. ويستمر القطاع في العمل على صفقات هامة خلال العام الحالي.





وبلغت قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 3.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 132%. وبلغت الأصول المدارة في السوق المصري 13.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، وهو نمو بنسبة 5.1% مقارنًة بالربع السابق، بينما بلغت قاعدة الأصول المدارة على الصعيد الإقليمي 2.5 مليار دولار، وهو نمو بنسبة 4.5% عن الربع الأخير من عام 2017. ويرجع الارتفاع في قاعدة الأصول المدارة على الصعيدين المحلي والإقليمي إلى تحسن أداء الأسواق على الرغم من صافي التدفقات الخارجة خلال الفترة.





ورصد قطاع الاستثمار المباشر ارتفاع قاعدة الأصول المدارة ضمن محفظة استثمارات فورتكس في قطاع الطاقة المتجددة إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2017. وقد بلغت القدرة الإجمالية لمحفظة مشروعات فورتكس 822 ميجاوات، وذلك من خلال حصة 49% من محفظة مشروعات طاقة الرياح بقدرة إجمالية 334 ميجاوات بشركة (EDPR France) وحصة 49% من محفظة EDPR لمشروعات الطاقة المتجددة في أسواق أوروبا بقدرة إجمالية 664 ميجاوات وأيضًا محفظة مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 365 ميجاوات (Vortex Solar) في المملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن شركتي «Vortex I» و«Vortex II» حققتا أرباحًا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بقيمة 52 مليون يورو تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2018، بينما نجحت شركة «Vortex Solar» في تحقيق أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بقيمة 3 مليون جنيه استرليني بفضل توليد 50 جيجاوات / ساعة خلال نفس الفترة.





وارتفعت تغطية قطاع البحوث لتشمل 235 شركة مدرجة بنهاية مارس 2018، مقابل 224 شركة في نهاية عام 2017. وقد توسع نطاق التغطية البحثية ليشمل أسواق موريشيوس وأوغندا وبنجلادش، مع التمهيد أيضًا لإطلاق التغطية البحثية في المزيد من الأسواق المبتدئة مثل زامبيا وبوتسوانا وغانا وزيمبابوي وسريلانكا.





وقام فريق البحوث أيضًا بإطلاق التغطية البحثية لشركتين إضافيتين في الإمارات وشركة واحدة في كل من مصر والمغرب وفيتنام. وخلال الربع الأول أيضًا، ساهم فريق البحوث في ترتيب وتنظيم الدورة السنوية الرابعة عشر من المؤتمر الاستثماري EFG Hermes One on One في دبي.









قطاع التمويل غير المصرفي









رصدت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي ارتفاع اجمالي العقود المنفذة بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق لتصل صافي قيمة التمويلات إلى 289 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018. وبالتالي ارتفعت اجمالي قيمة العقود الممولة منذ يونيو 2015 لتسجل 2.6 مليار جنيه، وبلغ اجمالي المحفظة 2.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2018.





وجدير بالذكر أن تخفيض سعر الفائدة كان له تأثير ملحوظ على أعمال الشركة ابتداءً من شهر مارس الماضي، حيث أن 65% من تعاقدات الربع الأول تمت خلال شهر مارس 2018 وهو مؤشر قوي على انتعاش النشاط بوجه عام مع زيادة الإقبال على الإنفاق الرأسمالي من جانب الشركات.





وواصلت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر أدائها المتميز خلال الربع الأول من 2018، حيث ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 16% مقارنة بالربع الأخير من 2017، كما ارتفعت طلبات التمويل بنسبة 26% مقابل الربع السابق بينما ارتفعت التمويلات المصدرة بنسبة 25% خلال نفس الفترة.





وقد بلغ اجمالي المحفظة 1.7 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 وهو ارتفاع بنسبة 39% مقارنة بالربع السابق وهو أسرع معدل نمو في تاريخ الشركة ويعكس أداء الشركة جودة فريق الائتمان الذي تنفرد به الشركة وزيادة الإقبال على منتجات التمويل التي تقدمها شركة تنمية.





ومن ناحية أخرى قامت الشركة بافتتاح 21 فرعًا جديدًا خلال الربع الأول من عام 2018 لتصل شبكة الفروع إلى 171 فرعًا، كما نجحت الشركة في تحقيق أقل معدلات تعثر في تحصيل أقساط التمويل (PAR30+) مقارنة بمتوسط معدل القطاع بفضل جودة محفظتها وتحقيق اقصى معدلات الحذر في تطبيق إجراءات الحصول على تمويل.