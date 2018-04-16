إيرادات هيئة قناة السويس تقفز إلى 1.35 مليار خلال الربع الأول

خالد بدر الدين:قفزت إجمالى إيرادات هيئة قناة السويس إلى حوالى مليار و 351 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بالمقارنة مع مليار و 197 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضى.وذكرت وكالة رويترز إن إيرادات هيئة قناة السويس زادت بحوالى 12 % خلال الثلاث شهور الماضية مقارنة بنفس الشهور من

خالد بدر الدين:

قفزت إجمالى إيرادات هيئة قناة السويس إلى حوالى مليار و 351 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بالمقارنة مع مليار و 197 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز إن إيرادات هيئة قناة السويس زادت بحوالى 12 % خلال الثلاث شهور الماضية مقارنة بنفس الشهور من العام الماضى مع ارتفاعها خلال شهر مارس إلى 463 مليون دولار بعد أن كانت 435.8 مليون دولار في فبراير الماضى.

وكانت هيئة قناة السويس توقعت فى بداية العام ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بعد أن زادت إيرادات قناة السويس في ديسمبر الماضي بحوالى 13.8 % لتتجاوز 471 مليون دولار مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق عندما بلغت 414.4 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 471.5 مليون دولار في ديسمبر الماضى من 462.7 مليون في نوفمبر لتزيد الإيرادات السنوية 5.4 % إلى حوالى 5.277 مليار دولار في 2017 .

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بحوالى 15 يوما في المتوسط حيث تعد القناة ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا كما أنهامصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد .