إيرادات هواوي ترتفع 3.1% لتسجل 42.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2023

أعلنت شركة هواوي اليوم عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2023، وكان الأداء العام موافقاً للتوقعات.

ووصلت إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2023 إلى 42.9 مليار دولار أمريكي تقريباً مسجلة زيادة سنوية نسبتها 3.1٪، فيما بلغ هامش صافي الأرباح 15٪. وبلغت مساهمة وحدة أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات 23.05 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال المستهلكين 14.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة الأعمال السحابية 3.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال الطاقة الرقمية 3.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال حلول السيارات الذكية 137.8 مليون دولار أمريكي.

وقالت سابرينا مينج، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي: “أود أن أشكر عملاءنا وشركاءنا الكرام على دعمهم المستمر، وأتوجه أيضاً بوافر الشكر لجميع موظفي الشركة على تفانيهم في أداء مهامهم. لقد ضخت هواوي استثمارات كبيرة في التقنيات التأسيسية للتحول الرقمي والحلول الذكية وإزالة الكربون مع التركيز بصورة خاصة على خلق القيمة لعملائنا وشركائنا. وفي النصف الأول من عام 2023، حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على أدائها القوي، فيما حققت وحدة أعمال المستهلكين نمواً ملحوظاً. كما شهدت وحدتا أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، واستمرت منتجاتنا الجديدة للمركبات المتصلة الذكية في تحقيق المزيد من القدرة التنافسية”.