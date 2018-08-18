إيرادات نيسان صني تسجل 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول

أحمد شوقيسجلت إيرادات السيارة نيسان صني نحو 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى أن صني باعت 6518 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي؛ بمتوسط 226 ألف جنيه للسيارة الواحدة.وتعد صني السيارة الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية، حيث

أحمد شوقي

سجلت إيرادات السيارة نيسان صني نحو 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى أن صني باعت 6518 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي؛ بمتوسط 226 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

وتعد صني السيارة الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية، حيث تستحوذ على 11.3% من مبيعات السيارات الملاكي التي بلغت 57.4 ألف سيارة خلال 6 شهور، فيما جاءت هيونداي فيرنا في المرتبة الثانية بحصة سوقية 8.8%.

وبمقارنة أداء صني، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنفس الفترة من 2017، يتبين أن مبيعاتها ارتفعت من 5051 وحدة إلى 6518 وحدة، بزيادة 1467 وحدة، بنسبة نمو 29%.

وبلغت المبيعات الإجمالية للسيارة 10.7 ألف وحدة خلال العام الماضي.