إيرادات مصر من النقد الأجنبي تسجل 99 مليار دولار خلال 2022-2023

بلغ إجمالي إيرادات مصر من نحو 99 مليار دولار عام 2023/2022، وفقا لكتيب بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، فيما يتعلق بالقضايا التى تهم المستثمرين المحليين والدوليين.

احتياطي النقدي الأجنبي في مصر

ووفقا للكتيب للاستفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات الأجنبية في مصر، استحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%.

ارتفع بمقدار 1.691 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023،

وسجل الاحتياطي النقدي 33.411 مليار دولار في أكتوبر 2022 مقابل 35.102 مليار دولار في أكتوبر من العام الحالي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وتشير بحوث «إى إف جى هيرميس»إلى أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة تدفق النقد الأجنبي في السوق المصرية وتدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. يهدف ذلك إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوصل إليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.