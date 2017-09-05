إيرادات مصر من السياحة قفزت 170% في 7 شهور

خالد بدر الدين: أعلن مسؤول حكومي أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 170% لترتفع إلى 3.5 مليار دولار في أول 7 شهور من هذا العام في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54%. وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة الذي تحدث مع رويترز، اليوم الثلاثاء، بشرط عدم الكشف عن اسمه، أن إيرادات السياحة قفز

خالد بدر الدين:

أعلن مسؤول حكومي أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 170% لترتفع إلى 3.5 مليار دولار في أول 7 شهور من هذا العام في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54%.

وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة الذي تحدث مع رويترز، اليوم الثلاثاء، بشرط عدم الكشف عن اسمه، أن إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو من هذا العام بزيادة 170% عن نفس الشهور من العام الماضى، وذلك بفضل زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا.

وتابع قائلا ”بلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح في أول 7 شهور بنمو حوالي 54% على أساس سنوي وإن السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75% من أعداد السياح خلال هذه الشهور في حين شكلت السياحة العربية 20%.

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، ولكن السياحة تضررت بشدة؛ بسبب سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أواخر أكتوبر عام 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز، نتوقع وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى 6 مليارات دولار رغم عدم رفع الحكومة الروسية الحظر على الرحلات السياحية لمصر حتى الآن ونأمل أن تصل أعداد السياح بنهاية هذا العام إلى 8 ملايين سائح مقابل 4.5 مليون سائح في العام الماضى كما أن هناك تحسن في تدفقات السياح خاصة من ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المسؤول أن بلاده ستواصل حملاتها التسويقية في أوروبا والبلاد العربية حتى نهاية العام مع المشاركة هذا الشهر في بورصة السياحة العالمية في روسيا وفي بورصة لندن التي تقام في نوفمبر تشرين الثاني.

كما تبذل مصر جهودا حثيثة لتعزيز أمن المطارات في إطار مساعي إنعاش قطاع السياحة ورفع حظر الطيران الروسي إلى مصر والحظر البريطاني على السفر إلى سيناء.

وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010 وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016 وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير الماضى.