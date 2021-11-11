إيرادات مبيعات الدول العربية من الذهب تسجل 6.8 مليارات دولار فى 9 أشهر (تفاعلي)

جاءت مصر فى المركز الثالث فى قائمة الدول العربية بعد أن بلغت إيراداتها 1.3 مليار دولار

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي ارتفاع إيرادات مبيعات الدول العربية من الذهب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى 51%، لتقفز إلى 6.8 مليارات دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت 4.5 مليارات دولار.

وارتفعت مشتريات الدول العربية من الذهب خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 45%.

وبلغ حجم طلب الدول العربية من الذهب هذا العام 117.1 طن، مقابل 81 طن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام الوباء.

31% ارتفاعًا فى إيرادات الدول العربية من الذهب خلال الربع الثالث

ارتفعت إيرادات الدول العربية من الذهب خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة تصل إلى 31%.

وأشار التقرير إلى أن ايرادات مبيعات الدول العربية من الذهب بلغت 2.3 مليار دولار خلال الربع الثالث 2021.

وقدرت إيرادات مبيعات المعدن النفيس فى المنطقة العربية خلال العام الأول من فيروس كورونا بـ 1.7 مليار دولار.

وقفزت مبيعات الدول العربية من الذهب خلال الربع الثالث هذا العام بنسبة تصل إلى 40%، لترتفع إلى 39.7 طن، مقابل 28.3 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية من حيث ايراداتها من بيع الذهب خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

السعودية

جاءت السعودية فى المركز الأول بعد ارتفاع إيرادات مبيعات الذهب بها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بنسبة 51%.

وبلغا إيرادات مبيعات الذهب فى المملكة العربية السعودية هذا العام 1.86 مليار دولار، مقابل 1.23 مليار دولار خلال 2020.

وارتفعت ايراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة تصل إلى 7%، لتقفز إلى 632.3 مليون دولار، مقابل 591.2 مليون دولار العام الماضي.

وسجلت السعودية خلال الربع الثالث من هذا العام مبيعات تصل إلى 11 طن من الذهب.

وقدرت حجم سوق السعودية من مبيعات الذهب خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بـ 32.1 طن.

الإمارات

قفزت إيرادات مبيعات الذهب فى الإمارات خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بنسبة تصل إلى 69%.

وبلغت إيرادات الذهب هذا العام بالإمارات 1.71 مليار دولار، مقابل 1 مليار دولار تقريبًا خلال 2020، لتحصل على المركز الثاني

وتمكنت الإمارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من بيع 29.6 طن ذهب، بنمو 59% عن العام الماضى.

أما خلال الربع الثالث، قفزت إيرادات الإمارات من المعدن النفيس 83%، لتسجل 582.4 مليون دولار.

وقدر إجمالى مبيعاتها من الذهب خلال الربع الثالث بـ 10.1 طن، بنمو 94.8% عن معدلات البيع خلال فترة الوباء.

مصر

جاءت مصر فى المركز الثالث فى ترتيب الدول العربية من حيث إيرادات مبيعات الذهب خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

وبلغت إيرادات مبيعات الذهب فى مصر 1.33 مليار دولار هذا العام، مقابل 842.2 مليون دولار فى 2020، بنمو 57%.

وتمكنت مصر من بيع 22.9 طن ذهب خلال عام 2021، مقابل 15.2 طن فى 2020، بنمو 51%.

وسجلت إيرادات مصر من الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالى 464 مليون دولار، مقابل 355.6 مليون دولار، بنمو 30%.

وتمكنت السوق المحلية من بيع 8.1 طن خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2021، بنمو 39.2%،

الكويت

اقتنصت الكويت المركز الرابع فى قائمة الدول العربية الأعلى من حيث إيرادات مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021.

وارتفعت إيرادات الكويت من الذهب هذا العام 637.2 مليون دولار، مقابل 529.2 مليون دولار، بنمو 20%.

وبلغت مبيعات الكويت من الذهب فى عام 2021 ما يقرب من 11 طن، مقابل 9.6 طن العام الماضي، بنمو 14%.

وسجلت إيراداتها من الذهب خلال الربع الثالث نموًا بنسبة تصل إلى 25%، لتقفز إلى 193.5 مليون دولار.

وبلع حجم تجارة الذهب فى الكويت نهاية الربع الثالث هذا العام 3.4 طن، مقابل 2.5 طن العام الماضى، بنمو 33.5%.

باقي الدول العربية

بلغت إيرادات مبيعات الذهب فى باقي الدول العربية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى 1.24 مليار دولار، مقابل 858.5 مليون دلار فى 2020، بنمو 45%.

وخلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 30% هذا العام، لتسجل 414.9 مليون دولار، مقابل 319.4 مليون دولار فى 2020.