إيرادات «ماريدايف» تقفز 73% والشركة تتحول للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية البترولية “ماريدايف” مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة غير المدققة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وقفزت إجمالي إيرادات ماريدايف خلال 9 أشهر بنحو 73%، لتسجل 132.14 مليون دولار ، مقابل 76.32 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

وتمكنت” ماريدايف”، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري من التحول للربحية، لتسجل 29.22 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 29.09 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

يذكر أن شركة ماريدايف ، تكبدت خلال عام 2022 خسائر مجمعة بقيمة 106.34 مليون دولار مقابل خسائر بقيمة 79.12 مليون دولار خلال عام 2021.