إيرادات قناة السويس مرشحة لتسجيل أعلى مستوى فى تاريخها

المال ـ خاصرجح خبراء النقل البحرى وهيئة قناة السويس أن يستمر منحنى إيرادات القناة فى الزيادة خلال 2018، متوقعين أن يسجل أعلى معدل للإيرادات فى تاريخ القناة، والبالغ 5.4 مليار دولار خلال 2008، بسبب جاذبية القناة لأحجام السفن الكبيرة إلى جانب توقعات بعدم زيادة أسعار البترول بشكل مبالغ فيه. يأ

المال ـ خاص

رجح خبراء النقل البحرى وهيئة قناة السويس أن يستمر منحنى إيرادات القناة فى الزيادة خلال 2018، متوقعين أن يسجل أعلى معدل للإيرادات فى تاريخ القناة، والبالغ 5.4 مليار دولار خلال 2008، بسبب جاذبية القناة لأحجام السفن الكبيرة إلى جانب توقعات بعدم زيادة أسعار البترول بشكل مبالغ فيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه صندوق النقد الدولى خفض توقعاته بشأن الحصيلة المتوقعة لإيرادات القناة خلال العام المالى 2018/ 2019 بواقع 300 مليون دولار، لتصل إلى 5.7 مليار، مقارنة بـ6 مليارات إيرادات كانت متوقعة العام الماضي.

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولى فى ضوء عدة مخاطر رئيسية متوقعة، من بينها احتمالات تراجع حركة التجارة العالمية وصعود أسعار النفط، وكلها متغيرات من شأنها أن تخفض إيرادات قناة السويس.

وعن العام المالى الحالى، ثبت الصندوق توقعاته بشأن الإيرادات لتبلغ نحو 5.5 مليار دولار، خلال تقرير المراجعة الثانية، وهى نفس التوقعات التى أشار لها فى المراجعة الأولي.

وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات سابقة، أن إيرادات القناة فى 2017 بلغت 5.3 مليار دولار، بزيادة %5.4 على العام السابق، مضيفًا أن حركة الملاحة بالقناة شهدت نموًّا ملحوظًا فى أعداد وحمولات السفن.

وقال صندوق النقد الدولى فى تقريره إن العائدات المتوقعة للقناة بنهاية 2019/ 2020 ستبلغ نحو 6 مليارات دولار، على أن ترتفع إلى 6.3 مليار بنهاية 2020/ 2021، ثم 6.7 مليار فى 2021/ 2022.

من جهته، قال هشام نعمانى، الخبير البحرى وكبير مرشدى هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة ستستمر فى الزيادة خلال 2018، مرجحا أن تسجل الإيرادات نحو 5.5 مليار دولار مع نهاية العام.

وأضاف أن زيادة معدل التجارة العالمية يعتبر مؤشرا جيدا على احتمالات زيادة أعداد السفن المارة بالقناة ومن ثم ارتفاع الإيرادات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن استقرار أسعار البترول أيضا أحد أبرز العوامل التى تؤثر على قرار السفن فى العبور من خلال القناة.

وارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة يوم الإثنين الماضى بدعم من تصريحات للسعودية بأن التعاون بين منتجى النفط الذين يقلصون الإنتاج سعيا لتعزيز الأسعار سيستمر إلى ما بعد 2018، وبلغ سعر خام القياس العالمى برنت فى العقود الآجلة 68.69 دولار للبرميل، بزيادة ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق.

ووصل برنت فى 15 يناير الماضى إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل.

وأكد نعمانى أن الهيئة اتبعت الفترة القليلة الماضية سياسة تخفيض رسوم المرور لبعض السفن المارة بالقناة بصفة محدودة ولكن بشكل عام فإن الهيئة تحافظ على دخلها من رسوم المرور.

وقال إن العام الماضى شهد زيادة فى أحجام السفن المارة بالقناة، خاصة سفن الحاويات، متوقعا أن تستمر القناة فى استقبال الجيل الأخير والأحدث من سفن الحاويات للعبور بشكل يومى وهو ما يرفع أيضا من حجم الإيرادات فى النهاية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على جذب خطوط ملاحية جديدة من خلال حملات تسويقية كانت آخرها فى ألمانيا وإنجلترا منذ نحو شهرين.

جدير بالذكر أن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة كان قد أعلن نجاح التفاوض مع تحالف يضم 5 خطوط ملاحية رئيسية تشمل «Hapag Lloyd – Yang Ming – K Line – MOL – NYK» لعودة العمل فى مصر مؤكدا تفهم مسئولى التحالف للأوضاع والقرارات التى كانت تحكم الخطوط الملاحية قبل انسحابه من السوق فى إبريل الماضي.

من جهة أخرى، عوّل جلال الديب، مستشار هيئة قناة السويس الأسبق، على الحملات الترويجية التى يقوم بها الفريق مميش إلى عدد من الدول الأجنبية، ودورها فى جذب خطوط جديدة ونقل صورة صحيحة عن حقيقة وضع الموانئ المصرية.

وقال إن التجارة العالمية تشهد ازدهارا بشكل ما خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن نصيب القناة من إجمالى التجارة العالمية يتراوح بين 9 و%10، وبالتالى فإن إيرادات القناة مرشحة للزيادة أيضا.

وتوقع أن تحقق القناة الإيرادات التى حققتها خلال عام 2008، وهى 5.4 مليار دولار، وهو أعلى معدل فى تاريخها، خاصة مع احتمالات ثبات قيمة الـSDR أو سلة العملات الدولية المعتمدة، نظرا لاعتماد الإيرادات عليها.

وأكد أن تحقيق أرقام أكبر مثل التى كان قد تم تداولها بقيمة 13 مليار دولار لن يتم إلا إذا انتهت مصر من تنفيذ المناطق الصناعية فى القناة، وهى خطط لن تنفذ فى المدى القريب.