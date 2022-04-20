إيرادات قناة السويس تنمو 36% وتسجل 602 مليون دولار خلال مارس الماضي

حققت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال مارس الماضي إيرادات بلغت 601.7 مليون دولار، بزيادة 36% مقارنة بمثيله عام 2021، والذي سجل 439.4 مليون دولار حسبما أكدت الإحصائيات الصادرة من بوابة معلومات مصر ، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الإحصائيات أن تلك الايرادات هي الرسوم المحصلة من السفن العابرة فى قناة السويس شاملة الخدمات الملاحية.

كما أكدت إحصائيات بوابة مصر أن إجمالي الحمولات العابرة بقناة السويس خلال مارس 2022 سجلت 107 ملايين طن مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل حمولات بنحو 89.9 مليون طن بزيادة 18%.

كما بلغ إجمالي أعداد السفن العابرة خلال مارس 2022 بلغت 1816 سفينة بزيادة بلغت 24.8% مقابل عبور 1455 سفينة في مارس العام الماضي.

وأفادت الاحصائيات أن المتوسط اليومي لحمولات السفن العابرة في مارس الماضي بلغ 3.4 مليون طن.

وفي تصريحات سابقة ، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من العام الميلادي 2022 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ سجلت الإيرادات زيادة قدرها 20% من حصيلة إيراداتها بالدولار وسجلت عائدات القناة مليار و691 مليون دولار مقابل مليار و409 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري 5303 سفن مقابل عبور 4581 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.8%، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 7.4% حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري 313 مليونا و300 ألف طن، مقابل 291 مليون و700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليونا و600 ألف طن.