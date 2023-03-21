إيرادات قناة السويس تقفز 40% إلى 2.079 مليار دولار منذ بداية العام

حققت حركة التجارة العابرة في «قناة السويس» إيردات تصل إلى 2.079 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 والذي يشمل الفترة من يناير وحتى الآن، بحسب تصريح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم خلال احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية.

شهدت عائدات قناة السويس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 40% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بإيرادات العام الي يسبقه بفارق 600 مليون دولار، حيث سجلت الإيرادات الدولارية لنفس الفترة من العام السابق 1.48 مليار دولار.

وجاء ذلك خلال احتفالية رفع العلم المصري على القاطرة «أمين زيد»، وتعد تلك الإيرادات التي حققتها قناة السويس خلال مارس الجاري أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية.

قناة السويس تحقق أعلى معدل عبور يومي في تاريخها

أعلى معدل عبور يومي في تاريخ قناة السويس

حققت قناة السويس في مارس الجاري أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث عبرت 107 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

وطبقت هيئة قناة السويس قراراتها بشأن رسوم عبور السفن للقناة وهي زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، مطلع يناير الماضي.

ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن التخطيط الاسترتيجي كان له بالغ الأثر في الحد من التأثيرات السلبية لمختلف التحديات الاقتصادية العالمية بل وتحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات الملاحة بالقناة.

وأشار “ربيع” في هذا الصدد إلى الزيادة المتصاعدة في أعداد وحمولات السفن وحصيلة الإيرادات المحققة منذ بداية العام الجاري من شهر يناير وحتى الآن بعبور5534 سفينة مقابل عبور 4660 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وتابع أن نسبة زيادة العوائد المحققة من أعداد وحمولات القناة بلغ قدرها 19% ، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال تلك الفترة بنسبة 16% بواقع 320 مليون طن، مقابل 275 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.