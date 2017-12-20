إيرادات قناة السويس تقفز 19% في نوفمبر

خالد بدر الدين ونادية صابرقفزت إيرادات قناة السويس، في شهر نوفمبر الماضى، إلى أكثر من 462.7 مليون دولار، بزيادة 18.9% عن نفس الشهر من العام الماضي، عندما بلغت 389.2 مليون دولار.وذكرت وكالة "رويترز"، أن بيانات رسمية صدرت -اليوم الأربعاء- من هيئة قناة السويس تتوقع ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إل

خالد بدر الدين ونادية صابر

قفزت إيرادات قناة السويس، في شهر نوفمبر الماضى، إلى أكثر من 462.7 مليون دولار، بزيادة 18.9% عن نفس الشهر من العام الماضي، عندما بلغت 389.2 مليون دولار.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن بيانات رسمية صدرت -اليوم الأربعاء- من هيئة قناة السويس تتوقع ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2023.

ومع ذلك، تراجعت إيرادات مصر من قناة السويس إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر، بالمقارنة بشهر أكتوبر الماضى، الذى بلغت فيه 473.9 مليون دولار.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومتر، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا، 15 يومًا في المتوسط.

كانت إيرادات قناة السويس هبطت 3.3 % خلال العام الماضى، لتصل إلى 5.005 مليار دولار، وفقًا لحسابات “رويترز”، مقارنة مع 5.175 مليار في عام 2015.