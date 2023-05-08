إيرادات قناة السويس تقفز لـ 904.5 مليون دولار فى أبريل

قفزت إيرادات قناة السويس بنحو 274 مليون دولار بنهاية أبريل الماضى لتسجل 904.5 مليون دولار مقارنة مع الشهر المماثل من 2022 والذى وصلت خلاله إلى 630.5 مليون دولار.

وتعد قناة السويس أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتمثل رسوم العبور التى تحصلها الهيئة من سفن الحاويات والبضائع بمختلف أنواعها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للاقتصاد المصرى.

وارجعت بيانات الملاحة بالهيئة السبب فى ارتفاع فى إيرادات أبريل إلى زيادة أعداد السفن المارة بالمجرى الملاحى خلال الشهر الماضى إذ عبرت 2298 مقابل 1929 سفينة، فيما بلغت الحمولات الصافية 133.3 مليون مقابل 114.6 مليون طن خلال فترة المقارنة.

فى سياق متصل، أشارت مصادر ملاحية إلى أن ارتفاع حركة التجارة المارة عبر قناة السويس، يرجع إلى زيادة كميات البترول ومنتجاته والغاز المسال التى عبرت من المجرى بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، متوقعة أن تصل جملة إيرادات الهيئة بنهاية العام المالى الحالى (2023/2022) إلى 8.9 مليار دولار.

وأوضحت أن رسوم العبور الجديدة التى تم تطبيقها بداية من يناير الماضى إضافة إلى زيادة تعريفة ناقلات البترول ومشتقاته منذ مطلع أبريل الماضى ساهمت فى تحقيق قفزة الإيرادات.

كانت هيئة قناة السويس قد طبقت قرار زيادة الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام ومشتقاته سواء المحملة أو الفارغة لتصبح %25 بدلا من %15 من تكلفة العبور العادية. وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس – فى تصريحات سابقة – أن المعدلات غير المسبوقة التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحى، والمضى قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى بما يسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحى، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.