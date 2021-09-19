إيرادات قناة السويس تقفز إلى 20% فى أغسطس وتسجل 563 مليون دولار

سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال أغسطس الماضي رقما قياسيا في أعدادها وحمولاتها وإيراداتها، حيث حققت 562.7 مليون دولار بزيادة بلغت 20.3% مقارنة بمثيله العام الماضي والذي حقق إيرادات بلغت 467.8 مليون دولار.

وأكدت إحصائيات الملاحة بهيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أغسطس 2021 شهدت عبور 1884 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1512 سفينة خلال شهر أغسطس من العام الماضي بفارق 372 سفينة بنسبة زيادة قدرها 24.6% ، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 110.2 مليون طن مقابل 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس من العام الماضي بفارق 15 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 15.9%.

وأرجعت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس ارتفاع حركة التجارة العابرة بالقناة إلى قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من السفن فى اليوم الواحد، مع قصر زمن العبور، ما يلبى احتياجات مشغلى السفن، مقارنة بالطرق البديلة، إلى جانب أن عودة الأنشطة الصناعية للعمل بشكل طبيعى بعد توقف بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد اتجاه معظم دول العالم إلى تطعيم مواطنيها، وبالتالى إلغاء إجراءات الغلق التام.

وأشارت المصادر إلى زيادة الطلب على المواد الخام والمنتجات النهائية بشكل ملحوظ فى جميع دول العالم لتلبية الاحتياجات الصناعية والتجارية من مواد خام ووقود ومعادن، لافتة إلى سعى الشركات العالمية إلى تعويض الخسائر التى لحقت بهم أثناء فترة الإغلاق التام، وتوقف الأنشطة الاقتصادية نتيجة الجائحة.