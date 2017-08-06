إيرادات قناة السويس تقفز إلى 2.938 مليار دولار في 7 شهور

خالد بدر الدين: أعلنت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، أن إيرادات القناة بلغت إجمالا 2.938 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام. وذكرت وكالة رويترز أن حسابات المحللين لديها أوضحت أن إيرادات مصر من قناة السويس بلغت 446.3 مليون دولار في يوليو الماضى، ارتفاعا من 427.2 مليون دولار في يوني

خالد بدر الدين:

أعلنت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، أن إيرادات القناة بلغت إجمالا 2.938 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام.

وذكرت وكالة رويترز أن حسابات المحللين لديها أوضحت أن إيرادات مصر من قناة السويس بلغت 446.3 مليون دولار في يوليو الماضى، ارتفاعا من 427.2 مليون دولار في يونيو هذا العام.

ولم يذكر بيان هيئة قناة السويس اليوم أى أرقام لإيرادات القناة عن شهر يوليو الماضى، ولكن وكالة رويترز استنتجتها من واقع البيانات السابقة، وإن كانت إيرادات القناة بلغت 429 مليون دولار في يوليو من العام الماضى.