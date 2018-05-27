إيرادات قناة السويس تقفز إلى 2.341 مليار دولار فى 5 شهور

خالد بدر الدينأعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى له أمس السبت، أن "القناة حققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، إيرادات ارتفعت إلى 2.341 مليار دولار بزيادة بلغت 13.4% مقارنة بنفس الشهور من العام الماضى التى سجلت فيها حوالى 2.964 مليار

خالد بدر الدين

أعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى له أمس السبت، أن “القناة حققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، إيرادات ارتفعت إلى 2.341 مليار دولار بزيادة بلغت 13.4% مقارنة بنفس الشهور من العام الماضى التى سجلت فيها حوالى 2.964 مليار دولار.

كما صعدت إيرادات القناة خلال شهر مايو الحالى بحوالى 16% لتصل إلى 512 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى التى بلغت فيه 439.8 مليون دولار.

واستعرض مميش خلال اللقاء آخر التطورات الخاصة بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى تزايد الاهتمام من قبل كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى المنطقة والتعاقد مع عدة شركات عالمية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقيع اتفاق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس بشرق بورسعيد على مساحة 5.250 مليون متر مربع، ما يعكس تزايد الاهتمام الدولى بهذه المنطقة المحورية.

وأكد أن الاتجاه الحالى هو رفع كفاءة القناة وامتلاك أسطولا من سفن الخدمات البحرية، لتقديم المزيد من الخدمات اللوجيستية والبحرية، بما يعبر بهذه المنطقة إلى مصاف المناطق الأكثر جذباً للاستثمار فى العالم.

وذكرت وكالة شينخوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه تعليماته لهيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية للقناة لمواصلة بذل الجهود لتطوير قدرات هيئة قناة السويس كما أكد المتحدث الرئاسى بسام راضى.

وشدد السيسي، على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على نجاح المشروعات الجارى تنفيذها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة لهذه المنطقة، بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة حالياً.

وتتوقع الهيئة ارتفاع الإيرادات إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 كما تختصر قناة السويس التى يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا فى حوالى 15 يوما فى المتوسط.