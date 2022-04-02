نقل وملاحة

إيرادات قناة السويس تسجل 1.69 مليار دولار في 3 شهور

بزيادة بلغت 20%
نادية سلام 2:49 م, السبت, 2 أبريل 22 2:49 م, السبت, 2 أبريل 22

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صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من العام الميلادي 2022 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ سجلت الإيرادات زيادة قدرها 20% من حصيلة إيراداتها بالدولار وسجلت عائدات القناة مليار و 691 مليون دولار مقابل مليار و 409 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري 5303 سفن مقابل عبور 4581 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.8%، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 7.4% حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري 313 مليون و 300 ألف طن، مقابل 291 مليون و 700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليون و 600 ألف طن.

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وأضاف أن التقارير الملاحية خلال الربع الأول من العام الجاري رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إذ ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 17%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27.2%، كما تضاعفت أعداد السفن السياحية المارة بالقناة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وسجلت سفن البضائع العامة نسبة زيادة 18.1% ، وزادت الناقلات بنسبة 6.5%.

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وأكد رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية بالقناة خلال الربع الأول من العام الجاري وارتفاع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة خلال الفترة الماضية يعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية، مشددا على حرص الهيئة على التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه سوق النقل البحري من خلال تبني حزمة من السياسات التسويقية المرنة تستطيع من خلالها مواكبة المتغيرات السوقية ومراعاة تحقيق مصالح العملاء.

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جدير بالإشارة أن إحصائيات الملاحة بالقناة تواصل تسجيل أرقاما قياسية غير مسبوقة في معدلات العبور اليومية مع مطلع شهر إبريل الجاري حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال اليوم السبت عبور 74 سفينة، كما عبرت القناة أمس الجمعة 80 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 9 ملايين طن على مدار اليومين.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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