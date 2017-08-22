إيرادات قناة السويس ترتفع 4.7% فى يوليو

خالد بدر الدينأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 447.1 مليون دولار في يوليو، مقارنة بـ427.2 مليون في يونيو الماضى، بنسبة ارتفاع 4.7 %، وبـ429 مليون دولار في يوليو 2016.وذكرت وكالة رويترز أن قناة السويس تختصر الطريق التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميل



خالد بدر الدين

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 447.1 مليون دولار في يوليو، مقارنة بـ427.2 مليون في يونيو الماضى، بنسبة ارتفاع 4.7 %، وبـ429 مليون دولار في يوليو 2016.

وذكرت وكالة رويترز أن قناة السويس تختصر الطريق التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

وتراجعت إيرادات قناة السويس طوال عام 2016 بحوالى 3.3%، هبوطا إلى 5.005 مليار دولار وفقا لرويترز، مقارنة بـ5.175 مليار في 2015.