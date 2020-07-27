إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 4.5 مليار دولار خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزي أن إيرادات قناة السويس ارتفعت بقيمة 4.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2019-2020 مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه، بزيادة 188.2 مليون دولار.

وأوضح البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات أن إيرادات قناة السويس حققت زيادة في الفترة من يناير إلى مارس 2020 بقيمة 85 مليون دولار تقريبًا لتصل إلى 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار.

في ذات السياق تراجع الفائض ميزان النقل باستثناء القناة بمقدار 661 مليون دولار تقريبًا خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2019 – 2020 ليصل إلى 251.2 مليون دولار مقابل 912 مليون دولار في الفترة المقابلة.

من ناحية أخرى ارتفع عجز ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى بمقدار 276 مليون دولار خلال 9 أشهر ليسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار.

وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بقيمة 1.2 مليار دولار إلى 9.2 مليار دولار في الفترة من يوليو – مارس 2019-2020 مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة، كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل 9.9 مليار دولار.