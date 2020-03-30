إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 3.03 مليار دولار خلال النصف الأول 2019/2020

أعلن البنك المركزي أن إيرادات قناة السويس من رسوم المرور ارتفعت لنحو 3.032 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 2.93 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي السابق، بزيادة 3.5% .

وكانت إيرادات قناة السويس قد سجلت أكثر من 5.9 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.

وأشار المركزي في تقرير ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي الجاري، إلى أن متحصلات بند النقل بما فيه رسوم المرور بقناة السويس، سجلت نحو 4.393 مليار دولار خلال 6 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 4.49 مليار دولار في الفترة المقابلة بتراجع 97 مليون دولار .

ميزان المدفوعات

حققت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، فائضا كليا فى ميزان المدفوعات بقيمة 410.9 مليون دولار، مقابل عجزا كليا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وأشارت البيانات إلى تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بقيمة 684.4 مليون دولار بمعدل 13% ليسجل 4.6 مليار دولار، مقابل 5..3 مليار دولار فى فترة المقارنة.

وجاء ذلك كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجارى غير البترولى وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل.

وقد حد من التحسن تحول الميزان التجارى البترولى من فائض الى عجز ، وتراجع فائض الميزان الخدمى ، وارتفاع عجز ميزان دخل الإستثمار.

وتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.4 مليار دولار ، ليسجل 18 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، مقابل 19.4 مليار دولار فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 940.9 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار ، مقابل 8.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وتمثلت أهم السلع التى ارتفعت صادراتها فى الذهب ، وأجهزة الأرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون ، والأدوية والأمصال ، واللقاحات وأصناف الصيدلة ، والمركبات غير العضوية أو العضوية. وفق بيانات ميزان المدفوعات

كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 490.7 مليون دولار لتسجل 27.2 مليار دولار ، مقابل 27.7 مليارا فى فترة المقارنة.

وتمثلت أهم السلع التى انخفضت وارداتها فى حديد صب زهر ، والقمح ، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات ، والأدوية.

ولفتت بيانات ميزان المدفوعات إلى ارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل بمقدار 1.7 مليار دولار لتسجل 13.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، مقابل 12 مليار دولار فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق ، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بمعدل 13.5%.