إيرادات قطاع صناعة السيارات الصينية تتجاوز 400 مليار دولار في 4 أشهر

سجل قطاع تصنيع السيارات في الصين نموا قويا من حيث الإنتاج والإيرادات والأرباح خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقا لبيانات صادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، بحسب وكالة شينخوا.

وكشفت البيانات عن ارتفاع القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 11.8 % على أساس سنوي في هذه الفترة، بزيادة 7.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس.

وتجاوز إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات في هذا القطاع 2.86 تريليون يوان (نحو 401.18 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 11.5 % على أساس سنوي وبواقع 11 نقطة مئوية مقارنة بقطاع التصنيع بأكمله في الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أيضا أن شركات صناعة السيارات في البلاد حققت أرباحا إجمالية بلغت 112.28 مليار يوان، بزيادة 2.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.