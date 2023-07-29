إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات فى الصين تتجاوز 773 مليار دولار خلال النصف الأول

أظهرت بيانات رسمية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين، أن صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد حافظت على نمو مزدوج الرقم من حيث الإيرادات والأرباح في النصف الأول من العام الحالي، وفقا لوكالة شينخوا.

وذكرت الوزارة أن الإيرادات المجمعة لهذا القطاع بلغت 5.52 تريليون يوان (حوالي 773.78 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 14.2% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات في هذا القطاع 617 مليار يوان، بزيادة 10.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 16.5% على أساس سنوي لتصل إلى 551.5 مليار يوان، وارتفعت إيرادات خدمات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 476.2 مليار يوان في نفس الفترة.

وأظهرت البيانات أيضا أن إيرادات منتجات وخدمات أمن المعلومات بلغت 85.6 مليار يوان، بزيادة 10.8% عن نفس الفترة من عام 2022.