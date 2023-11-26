إيرادات قطاع السيارات الصيني تقارب تريليون دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى

سجل قطاع تصنيع السيارات في الصين توسعا مطردا في الأشهر التسعة الأولى من 2023، بحسب بيانات صادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، وفقا لوكالة شينخوا.

وأوضحت الرابطة أن القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع ارتفعت بنسبة 11.4% على أساس سنوي خلال هذه الفترة.

وبلغت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات في هذا القطاع 7.11 تريليون يوان (حوالي 999.28 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 10.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات أن الشركات في هذا القطاع حققت أرباحا إجمالية قدرها 345.99 مليار يوان في نفس الفترة، بزيادة 0.1 % مقارنة بالعام السابق.