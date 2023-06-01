إيرادات قطاع الخيال العلمي في الصين تتجاوز 12 مليار دولار خلال 2022

سجلت إيرادات صناعة الخيال العلمي في الصين 87.75 مليار يوان (حوالي 12.39 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، وفقا لتقرير صدر في مؤتمر الخيال العلمي الصيني 2023 المنعقد حاليا في بكين، بحسب وكالة شينخوا.

وسلط التقرير الضوء على القطاعات الخمسة لصناعة الخيال العلمي في البلاد، بما في ذلك المواد المقروءة (المطبوعة والرقمية والمسموعة) والأفلام والألعاب والسياحة والمشتقات ذات الصلة.

وحققت صناعة مواد الخيال العلمي المقروءة 3.04 مليار يوان في عام 2022، بزيادة نسبتها 12.6 % عن عام 2021، في حين بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر لـ21 فيلمًا للخيال العلمي تم عرضها العام الماضي 8.24 مليار يوان، ومثلت الأفلام المحلية نسبة 67 في المائة منها، وفقًا لما ذكر التقرير.

وفي عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات صناعة ألعاب الخيال العلمي 56.5 مليار يوان، من بينها 56.2 مليار يوان جاءت من ألعاب الهاتف المحمول.

ويعقد مؤتمر الخيال العلمي الصيني 2023 في بكين خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 4 يونيو القادم.