إيرادات قطاع البريد الصينى تتجاوز 67 مليار دولار فى 4 أشهر

أظهرت بيانات أن قطاع البريد في الصين سجل توسعا مطردا في كل من إيرادات الأعمال وحجم الطرود خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقا لوكالة شينخوا.

وخلال هذه الفترة، حقق القطاع 473.21 مليار يوان (حوالي 67.45 مليار دولار أمريكي)، في إيرادات الأعمال بزيادة 12.1% على أساس سنوي، حسبما أعلن مكتب بريد الدولة.

وفي شهر أبريل وحده، بلغ إجمالي إيرادات الأعمال في هذا القطاع 116.99 مليار يوان، مسجلا نموا بنسبة 23% على أساس سنوي.

وقد تعاملت شركات خدمة التوصيل السريع في الصين مع 37.1 مليار طرد في الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة قدرها 17 % على أساس سنوي، في حين ارتفعت عائدات أعمال هذه الشركات بنسبة 12.2 % مقارنة بالعام الماضي، مسجلة 351.44 مليار يوان خلال هذه الفترة.

وفي أبريل، زادت إيرادات أعمال قطاع خدمة التوصيل السريع بنسبة 24.9 % مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 92.49 مليار يوان.