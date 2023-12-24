إيرادات قطاع الاتصالات فى الصين تسجل 218 مليار دولار خلال 11 شهرا

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين مؤخرا أن قطاع الاتصالات في البلاد سجل نموا مستقرا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، مدفوعا بالأعمال الناشئة، بحسب وكالة “شينخوا”.

وبلغت العائدات المجمعة لأعمال الشركات في القطاع 1.55 تريليون يوان (حوالي 218 مليار دولار أمريكي) في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة 6.9% على أساس سنوي، وفقا للوزارة.

وخلال هذه الفترة، واصلت القطاعات الناشئة، مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، تسجيل أداء قوي.

وشهدت شركات الاتصالات الثلاثة العملاقة في الصين، وهى “تشاينا تيليكوم” و”تشاينا موبايل” و”تشاينا يونيكوم”، قفزة في إيراداتها من الأعمال الناشئة بنسبة 20.1% على أساس سنوي إلى 332.6 مليار يوان، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 نقطة مئوية.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 39.7% و 43.3% على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.

وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية الثلاث العملاقة المذكورة آنفا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 8.5% على أساس سنوي، حسبما كشفت البيانات.