إيرادات قطاع الاتصالات الصيني تتجاوز 140 مليار دولار خلال 7 أشهر

سجلت صناعة الاتصالات بالصين أداء قويا في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مع تسجيل الأعمال الناشئة وخدمات الجيل الخامس (5G) نموا مطردا، وفقا لوكالة شينخوا.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن الشركات العاملة في قطاع الاتصالات حصدت إيرادات مجمعة بلغت 1.01 تريليون يوان (نحو 140.51 مليار دولار أمريكي) في تلك الفترة، بزيادة 6.2% على أساس سنوي.

وشهدت شركات الاتصالات العملاقة الثلاث في الصين، تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، زيادة إيراداتها المتعلقة بالأعمال الناشئة مثل مراكز بيانات الإنترنت والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 212.9 مليار يوان، ما يُمثل 21.2% من إجمالي عوائد أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وواصل اعتماد تكنولوجيا الجيل الخامس توسعه بشكل مطرد في الفترة نفسها. وحتى نهاية شهر يوليو، بلغ عدد المحطات القاعدية لشبكات الجيل الخامس في الصين 3.06 مليون محطة.

وبنهاية شهر يوليو أيضا، بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة التي تعمل بتقنية شبكة الجيل الخامس لدى الشركات الثلاث 695 مليونا، بزيادة 134 مليون عن نهاية 2022، ما يمثل 40.6% من إجمالي مستخدمي الهواتف المحمولة بالشركات الثلاث.

وذكرت الوزارة أن تطبيقات شبكة الجيل الخامس الصينية قد تكاملت مع 60 نشاطا اقتصاديا رئيسيا.