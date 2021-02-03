إيرادات «علي بابا» الصينية تقفز إلى 34 مليار دولار في الربع الأخير

أعلنت شركة علي بابا ، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني ، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 37% لتصل 221.1 مليار يوان (حوالي 34.2 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 214.4 مليار يوان، بحسب وكالة رويترز.

عائدات التجارة الأساسية ارتفعت بنسبة 38% في الربع الثالث

وعززت عائدات التجارة الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 38% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 195.5 مليار يوان في الربع الثالث من سنتها المالية ، بدعم من عمليات شركة على بابا.

مبيعات يوم العزاب الصيني بلغت 74 مليار دولار

وفي نوفمبر، بلغت مبيعات يوم العزاب الصيني 74 مليار دولار، والذي تركز عليه شركة علي بابا، وهو أكبر حدث تسوق عبر الإنترنت في العالم.

وارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية لدى شركة على بابا بنسبة 50% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.12 مليار يوان.

قطب الأعمال الصيني جاك ما فقد 3.9 مليار دولار من ثروته بعد تراجع أسهم علي بابا

وفى نهاية ديسمبر، فقد قطب الأعمال الصيني جاك ما نحو 3.9 مليار دولار من ثروته بعد تراجع أسهم شركة علي بابا بنسبة 8% في بورصة هونج كونج، عقب مزاعم احتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة “آنت غروب”، لتهبط ثروة مؤسس علي بابا إلى 49.3 مليار دولار، وضعته في المركز 25 عالمياً بمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتجاوزت خسائر جاك ما في يوم واحد، مكاسب ثروته المحققة منذ بداية العام والبالغة 2.65 مليار دولار.

ورغم تصدره لقائمة أثرياء الصين لفترة من الزمن، أدى ارتفاع ثروات 3 من مليارديرات بلاده إلى تراجع جاك ما للمرتبة الرابعة بين أثرياء الصين، فيما احتل صدارة المليارديرات الأكثر خسارة، في مؤشر بلومبرج.

ويأتي انخفاض ثروة جاك ما، مع تراجع أسهم شركة “علي بابا ” بنسبة 17.4% خلال أسبوع، بعد أن بدأت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق التحقيق مع مجموعة “علي بابا” بشأن مزاعم حول القيام بسلوك احتكاري، بما في ذلك تنفيذ “اتفاقية التعامل الحصري”، تضمنت منع تجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.

محاولات شركة علي بابا لم تفلح في كبح جماح تراجع أسهمها

ولم تفلح محاولات شركة علي بابا، في كبح جماح تراجع أسهمها، بعد إعلانها عن برنامج مقترح لإعادة شراء الأسهم بنحو 10 مليارات دولار بدلاً من 4 مليارات دولار المقدر سابقاً، ويمتد البرنامج لنهاية عام 2022، في الوقت ذاته وجه مؤسس علي بابا انتقادات للتحركات الحكومية المعادية للمجموعة، وفقا لقوله، مضيفاً أن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو.

ويمتلك جاك ما نحو 4.2% من أسهم علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، بينما يمتلك 10% من “آنت غروب”، وفقاً لوكالة بلومبرج.