بورصة وشركات

إيرادات «علي بابا» الصينية تقفز إلى 34 مليار دولار في الربع الأخير

حققت المجموعة إيرادات تبلغ 74 مليار دولار فى يوم العزاب
أحمد فراج 10:40 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21 10:40 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة علي بابا ، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني ، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 37% لتصل 221.1 مليار يوان  (حوالي 34.2 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 214.4 مليار يوان، بحسب وكالة رويترز.

عائدات التجارة الأساسية ارتفعت بنسبة 38% في الربع الثالث

وعززت عائدات التجارة الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 38% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 195.5 مليار يوان في الربع الثالث من سنتها المالية ، بدعم من عمليات شركة على بابا.

مبيعات يوم العزاب الصيني بلغت 74 مليار دولار

وفي نوفمبر، بلغت مبيعات يوم العزاب الصيني 74 مليار دولار، والذي تركز عليه شركة علي بابا، وهو أكبر حدث تسوق عبر الإنترنت في العالم.

اقرأ أيضا  محللون: بقاء «EGX30» أعلى 11400 نقطة يدعم العودة للمسار الصاعد

وارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية لدى شركة على بابا بنسبة 50% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.12 مليار يوان.

قطب الأعمال الصيني جاك ما فقد 3.9 مليار دولار من ثروته بعد تراجع أسهم علي بابا

وفى نهاية ديسمبر، فقد قطب الأعمال الصيني جاك ما نحو 3.9 مليار دولار من ثروته  بعد تراجع أسهم شركة علي بابا بنسبة 8% في بورصة هونج كونج، عقب مزاعم احتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة “آنت غروب”، لتهبط ثروة مؤسس علي بابا إلى 49.3 مليار دولار، وضعته في المركز 25 عالمياً بمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تربح 46 مليار جنيه في يناير والثلاثيني يصعد 6.5%

وتجاوزت خسائر جاك ما في يوم واحد، مكاسب ثروته المحققة منذ بداية العام والبالغة 2.65 مليار دولار.

ورغم تصدره لقائمة أثرياء الصين لفترة من الزمن، أدى ارتفاع ثروات 3 من مليارديرات بلاده إلى تراجع جاك ما للمرتبة الرابعة بين أثرياء الصين، فيما احتل صدارة المليارديرات الأكثر خسارة، في مؤشر بلومبرج.

ويأتي انخفاض ثروة جاك ما، مع تراجع أسهم شركة “علي بابا ” بنسبة 17.4% خلال أسبوع، بعد أن بدأت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق التحقيق مع مجموعة “علي بابا” بشأن مزاعم حول القيام بسلوك احتكاري، بما في ذلك تنفيذ “اتفاقية التعامل الحصري”، تضمنت منع تجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.

اقرأ أيضا  «هيرميس» تتصدر تعاملات السمسرة بالبورصة الأسبوع الماضي

محاولات شركة علي بابا لم تفلح في كبح جماح تراجع أسهمها

ولم تفلح محاولات شركة علي بابا، في كبح جماح تراجع أسهمها، بعد إعلانها عن برنامج مقترح لإعادة شراء الأسهم بنحو 10 مليارات دولار بدلاً من 4 مليارات دولار المقدر سابقاً، ويمتد البرنامج لنهاية عام 2022، في الوقت ذاته وجه مؤسس علي بابا انتقادات للتحركات الحكومية المعادية للمجموعة، وفقا لقوله، مضيفاً أن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو.

ويمتلك جاك ما نحو 4.2% من أسهم علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، بينما يمتلك 10% من “آنت غروب”، وفقاً لوكالة بلومبرج.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

الأسهم الأمريكية ترتفع وسط النتائج القوية من أمازون

أيمن عزام 10:22 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

عرض رابع للاستحواذ على «الإسكندرية للاستثمارات» بفارق قرش واحد عن سابقه

مصطفى طلعت 9:38 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

«جلاكسو جروب» تتمسك بالاستمرار فى مصر.. و«راميدا» ثالث المتنافسين على اقتناص الوحدة المحلية

أسماء السيد 9:15 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

خبراء: تعديل منهجية «EGX30» تضمن جودة أسهمه

أسماء السيد 7:25 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

«فانسى فود» تستهدف مبيعات 50 مليون جنيه العام الحالى

منى عبدالباري 7:18 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

الأسهم الأوروبية ترتفع الثلاثاء وسط بيانات متفائلة

أيمن عزام 10:07 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21