إيرادات «طاقة عربية» ترتفع 27.8% إلى 9.78 مليارات جنيه خلال 9 شهور

أعلنت شركة طاقة عربية نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من 2023.
وارتفعت إيرادات طاقة عربية المجمعة بنحو 27.8%، لتسجل 9.78 مليار جنيه ، مقارنة بـ7.65 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وسجلت طاقة عربية صافي أرباح بنحو 429.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023.
وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 389.56 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022، وبنسبة نمو 10.2%.
وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة طاقة عربية ارتفاع إجمالي صافي أرباح بنسبة 30.9%، لتصل إلى 96.07 مليون جنيه، مقابل 73.39 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.