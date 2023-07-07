إيرادات «شوجر دادي» تتخطى 228 مليون جنيه في السينمات السعودية بعد شهر ونصف

استطاع الفيلم السينمائي ” شوجر دادي” الذي تم طرحه بالسينمات المصرية منذ فترة تحقيق نجاحا كبيرا بدور العرض السعودية ، حيث وصلت ايراداته بها بعد عرضه لمدة شهر ونصف تقريبا حوالي 228 مليون جنيه و790 ألف جنيه ، وبلغت عدد التذاكر المباعة منه بالسينمات السعودية حوالبي 481 ألف تذكرة ، حسبما أعلنت السينمات السعودية .

فيلم شوجر دادى من إخراج محمود كريم وتأليف لؤى السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، وشارك فى الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

الفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

تظهر فيه ليلى علوى بشخصية أميمة “الشوجر الأساسى”، وبيومى فؤاد بدور شوقى “الشوجر دادى”، وحمدى الميرغنى بدور محيى “مخترع العيلة”، ومى الغيطى بشخصية توتي “توتي، توتي وبس”، مصطفى غريب بدور حسام “وسيم العيلة”، فرح الزاهد بشخصية نرمين “مجنونة بحسام”، جوهرة بدور كاتي “رقصها شرقي وتفكيرها غربي”، وتامر هجرس بشخصية زياد “التان دادى”.