إيرادات شركة بوينج بالربع الأول تتخطى التقديرات إلى 17.92 مليار دولار

تجاوزت إيرادات شركة “بوينج” بالربع الأول متوسط ​​تقديرات المحللين، إذ بلغت 17.92 مليار دولار، مقارنة بتوقعات قدرها 17.43 مليار دولار.

الإيرادات من مبيعات الطائرات التجارية بلغت 6.70 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 7.11 مليار دولار.

سجلت الشركة إيرادات من الدفاع والفضاء والأمن بقيمة 6.54 مليار دولار، مقابل تقديرات بلغت 5.73 مليار دولار.

إيرادات شركة بوينج

إيرادات الخدمات العالمية بلغت 4.72 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 4.54 مليار دولار.

الشركة سجلت تدفقاً نقدياً حراً سلبياً بقيمة 786 مليون دولار، وكانت التوقعات تدور حول سالب 1.86 مليار دولار.

سجلت الشركة تدفقاً نقدياً تشغيلياً سلبياً بلغ 318 مليون دولار، في مقابل تقديرات بسالب 1.49 مليار دولار.

الخسائر الأساسية للسهم بلغت 1.27 دولار.

حجم الأعمال قيد التنفيذ بلغ 411 مليار دولار.

الخسائر التشغيلية للطائرات التجارية بلغت 615 مليون دولار، مقابل تقديرات بخسائر 447 مليون دولار.

بلغت الأرباح التشغيلية للخدمات العالمية 847 مليون دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 695.9 مليون دولار.