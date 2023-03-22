إيرادات شركات التأمين بالقطاع العام تنمو بنسبة 28% (جراف)

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي قيمة إيرادات شركات التأمين للقطاع العام، في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 9,3 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ6,7 مليار في نهاية العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 27.9%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية من خلال الكتاب السنوي الإحصائي لها إلى ارتفاع إيرادات شركات التأمين بالقطاع الخاص نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 11,9 مليار جنيه مقارنة بـ10,3 مليار ، خلال العام السابق، بنسبة نمو تقدر بحوالي 13.4%.

وارتفع إجمالي إيرادات سوق التأمين في نهاية العام المالي 2022 ليصل إلى 21.2 مليار جنيه، مقارنة بـ17 مليار في العام السابق، بنسبة نمو قدرها 19.8%.

والجراف التالي يوضح حجم إيرادات شركات التأمين في العام المالي 2021/2022 لأكبر 10 شركات من حيث النمو: