إيرادات «سي آي كابيتال» تتخطى 3 مليارات جنيه.. و517 مليون جنيه صافي ربح النصف الأول

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2023.

نمو إيرادات سي آي كابيتال 92% والأرباح بنسبة 52%

و سجلت سي آي كابيتال القابضة، إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه مصري بنسبة ارتفاع قدرها 92٪ عن العام السابق.

كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 52% على أساس سنوي ليبلغ 517 مليون جنيه.

وسجل إجمالي محفظة التمويل الخاصة بشركة سي اس كابيتال القابضة ارتفاعاً بنسبة 27%، ليصل إلى أعلى مستوياته بقيمة 20 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام، لتحتل قمة السوق المصري.

ومن جانبه صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة، أن الشركة حققت نتائج مالية وتشغيلية قوية عبر كافة انشطتها خلال النصف الأول من عام 2023.

واستكمل ان محفظة التمويل الخاصة بالشركة استمرت في الارتفاع لتصل إلى 20 مليار جنيه.

كما استمرت الشركة في تحقيق ارتفاعاً قوياً في إيرادات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، أضاف جوهر، أن نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات استمر في تنمية أعماله في أسواق الدين.

وذلك مع تنفيذ عدد من الصفقات البارزة في مجال الدمج والاستحواذ وأسواق المال خلال النصف الأول من العام.

كما تمكنت سي آي كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية من مضاعفة أرباحها والحفاظ على مكانتها الرائدة بالسوق المصري.

واستطاعت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول أن تحتفظ بقمة تصنيفات الأداء للصناديق المدارة مع تنمية حجم أصولها.

وارتفع حجم محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 15.6 مليار جنيه.

كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 113% على أساس سنوي لتسجل 1.76 مليار جنيه.

وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 55% ليصل إلى 293 مليون جنيه بنهاية النصف الأول.

وواصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية.

حيث تمكنت محفظة الشركة التمويلية من تسجيل أعلي مستوى لها منذ بدء نشاط الشركة، لتسجل 2.95 مليار جنيه، بارتفاع 48% عن نفس الفترة بالعام السابق.

وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 28% على أساس سنوي، ليصل إلى 202 مليون جنيه.

وتمكنت شركة ريفي من تحقيق نمو في إجمالي التمويلات المقدمة لعملائها بنسبة 38% ليبلغ 2.1 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023..

كما واصلت الشركة التوسع بشبكة فروعها عبر إضافة 22 فرع جديد خلال النصف الأول من العام ليبلغ إجمالي عدد الفروع 154 فرع في 21 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة 169 ألف عميل.

واستمرت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري في تحقيق نمو على مختلف الأصعدة.

حيث ارتفع حجم محفظتها التمويلية بنسبة 38% على أساس سنوي ليبلغ 793 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام.

وارتفعت إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 138% على أساس سنوي ليبلغ 88 مليون جنيه.

وبلغت إجمالي القروض الجديدة الممنوحة لعملاء الشركة 305 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه سوق رأس المال، تمكن بنك الاستثمار التابع لشركة سي آي كابيتال من تحقيق أداءً متميزاً.

حيث ارتفعت إجمالي إيرادات بنك الاستثمار بنسبة 77% على أساس سنوي ليصل إلى 542 مليون جنيه.

كما واصل بنك الاستثمار تقديم خدماته الاستشارية لعدد من الصفقات البارزة المتنوعة خلال النصف الأول من 2023.

فضلاً عن إتمام أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري.

وتمكن نشاط السمسرة في الأوراق المالية من تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 294 مليون جنيه ، بارتفاع 131% على أساس سنوي.

كما استمرت سي آي كابيتال لإدارة الأصول في تحقيق أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الحالي.

حيث بلغ حجم الأصول المدارة 55.9 مليار جنيه بارتفاع سنوي 296٪.

و ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 287٪ على أساس سنوي لتسجل 105 مليون جنيه .

وأختتم جوهر، أن شركة سي آي كابيتال استطاعت أن تواجه التقلبات السوقية من خلال جهود فريق العمل ونموذج أعمالها القوي والمتنوع.

حيث تمكنت الشركة من تعزيز مكانتها كالمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في السوق المصري.

كما تكثف الشركة خلال الأشهر القادمة العمل على تنفيذ خطط التوسع الجغرافي لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.