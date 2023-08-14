إيرادات سوق الألعاب الإلكترونية العالمية تلامس 212 مليار دولار بحلول 2026

توقعت دراسة حديثة أصدرها موقع «ذا ناشونال نيوز» أن تلامس إيرادات سوق الألعاب الإلكترونية عالميا حاجز 212.4 مليار دولار بحلول عام 2026، فى الوقت الذى تواصل فيه منصات المحمول قيادة النمو.

وقالت الدراسة إنه من المرجح زيادة هذا الرقم بأكثر من %13 من 187.7 مليار دولار فى عام 2023، وهو ما يمثل نسبة %2.6 عن عام 2022، لأن الألعاب أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من التوجه العالمى السائد وفق تقديرات نشرتها شركة أبحاث السوق «نيوزو» Newzoo التى تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها.

وقالت «نيوزو» إن زيادة الإيرادات ستأتى مدعومة بألعاب الهاتف المحمول، والتى تشهد نموا هامشيا نسبته 0.8 %، مسجلة 92.6 مليار دولار، أو ما يقترب من نصف إجمالى الإيرادات هذا العام.

وفى المرتبة الثانية احتلت ألعاب وحدة التحكم المرتبة الثانية بـ56.1 مليار دولار، أو ما يعادل نسبته %30 من إجمالى الإيرادات.

ومن المتوقع أيضًا أن يسجل هذا القطاع أكبر زيادة سنوية بنسبة %7.4 ، وفى المرتبة الثالثة تأتى ألعاب الكمبيوتر الشخصى بقيمة 37.1 مليار دولار (%20) بارتفاع نسبته %1.6 على أساس سنوي.

وجاءت ألعاب الكمبيوتر عبر المتصفحات الإلكترونية رابعا فى القائمة بواقع 1.9 مليار دولار (%1 الإيرادات)، ومن المتوقع أن تسجل أكبر انخفاض سنوى بنحو %17.

وقال توم ويجمان محلل الألعاب الرئيسى فى «نيوزو» إن انتشار الألعاب كل عام يتزايد وسيتجاوز تأثيره عدد اللاعبين والعائدات المتحققة فى نطاق الصناعة».

وأوضح ويجمان أن توقعات الإيرادات لعام 2023 مذهلة وتعتبر إنجاز فعليا بالنظر إلى العديد من عوامل الاقتصاد الكلي.

وتكتسب الألعاب زخما كبيرا لتصبح نشاطًا تجاريًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث توفر التكنولوجيا الجديدة فرصة للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور وتطوير «جديدة» لسد طلب المستهلكين.

و ستواصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ تصدرها ماليا لنشاط الألعاب بإجمالى إيرادات تقدر بنحو 85.8 مليار دولار فى عام 2023 مقابل %46 من حصة السوق، تليها أمريكا الشمالية بـ 51.6 مليار (27 فى المائة)، وأوروبا بـ 34.4 مليار (%18) واللاتينية أمريكا بـ 8.8 مليار دولار (%5).

ومن المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أكبر قفزة فى الإيرادات بحوالى %7 رغم توقعات بعدم تجاوز الحصيلة حاجز 7.2 مليار وحصة سوقية بنسبة 4 % هذا العام.

ومن المقرر أن تسجل المناطق الأربع المذكورة نمواً بنسبة %1.2و3.8 % و%3.2 و%4.3 على التوالي.

وفى هذا السياق قالت نيوزو إن نمو الإيرادات سيعززه عدد متزايد من اللاعبين، والذى من المتوقع أن يرتفع 6.3 % على أساس سنوى ويصل إلى 3.381 مليار لاعب فى عام 2023.

وسيكون لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى الحصة الأكبر بواقع 1.789 مليار أى أكثر من نصف السوق وبزيادة 5.7 % سنويًا، حيث قفزت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هذه المرة إلى المركز الثانى بـ 574 مليونًا مقابل 17 فى المائة من الأسهم و بنسبة 12.3%..

وستحتل أوروبا المركز الثالث بواقع 447 مليونًا، وهى حصة جيدة فى السوق تبلغ 13 %، تليها أمريكا اللاتينية بواقع 335 مليون (%10) وأمريكا الشمالية بـ 237 مليون (%7).