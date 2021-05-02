إيرادات سامسونج من تكنولوجيا المعلومات تقفز إلى 25 مليار دولار فى الربع الأول

توقعت شركة سامسونج للإلكترونيات أن تنتعش أعمالها في مجال أشباه الموصلات في الربع الحالي بعدما سجلت أداءً متواضعا، على الرغم من أنه من المتوقع أن تعاني وحدتها للهواتف المحمولة من انخفاض في الأرباح بعد أن تصدرت أرباحها القوية في الربع الأول، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغ صافي الأرباح 7.14 تريليونات وون (6.4 مليارات دولار) في الفترة ما بين يناير ومارس، بزيادة قدرها 46.2% مقارنة بعام سابق، وفقا لما قالته أكبر شركة لبيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم.

ارتفاع أرباح سامسونج التشغيلية بنسبة 45.5% على أساس سنوي

وقفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 45.5% على أساس سنوي إلى 9.38 تريليونات وون في الربع الأول.

في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 18.2% على أساس سنوي إلى 65.38 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.

وأظهر قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة أفضل أداء في الربع الأول من عام 2021، حيث حقق إيرادات بلغت 29.21 تريليون وون (25 مليار دولار) ، بزيادة 12.34% عن العام السابق.

كما ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 65.66% على أساس سنوي إلى 4.39 تريليونات وون.

“بينما انخفض الطلب في السوق على أساس ربع سنوي في ظل ضعف موسمي، شهدت الشركة تعافيا في الطلب الإجمالي مقارنة بعام سابق عندما تأثر السوق بشكل كبير بجائحة كورونا”، وفقا للشركة.

توقعات بأن تشهد أعمال الهواتف المحمولة أرباحا ضعيفة في الربع الثاني

ومع ذلك، توقعت الشركة أن تشهد أعمال الهواتف المحمولة أرباحا ضعيفة في الربع الثاني بسبب تقص تأثير المنتجات الجديدة للنماذج الرئيسية ونقص المكونات.

وتأتي الأرقام على نحو يتماشى مع موجهات الأرباح التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر والتي تخطت إجماع السوق.

وقالت سامسونج إن الأداء المتفائل يأتي مع ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية على خلفية إطلاق هواتف جديدة.

في حين عانت أعمالها في مجال الرقائق من تعطل بسبب إغلاق مصنعها لأشباه الموصلات في أوستن تكساس لمدة شهر، حيث تسببت عاصفة شتوية شديدة في انقطاع التيار الكهربائي في فبراير.

إيرادات وحدة أشباه الموصلات 19.01 تريليون وون في الربع الأول

وبلغت إيرادات وحدة أشباه الموصلات 19.01 تريليون وون في الربع الأول، ارتفعا بنسبة 7.76% مقارنة بعام سابق.

بينما تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 15.53% إلى 3.37 تريليونات وون.

وقالت سامسونج إن “أعمال الذاكرة شهدت انخفاضا طفيفا في الأرباح بسبب الاتجاه التنازلي لأسعار رقائق ناند والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة”.

“على الرغم من وجود طلب إجمالي مناسب مدفوعا بمنتجات الخوادم والهواتف المحمولة”.

“كما سجلت أعمال السبائك تراجعا في الربع الأول بسبب تعطل الإنتاج في مصنع أوستن في الولايات المتحدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

ومع ذلك، قالت الشركة إنه من المتوقع أن تشهد وحدة أشباه الموصلات نموا في الأرباح في الربع الثاني في ظل طلب قوي على الخوادم.

وقالت سامسونج إنه تم تطبيع أعمال مصنع أوستن بالكامل ما سيعزز من أعمال السبائك، على الرغم من أن وحدة إل إس آي (System LSI) ما زالت تعاني من تأثير تعطل السبائك.

قسم الإلكترونيات الاستهلاكية يسجل أفضل أداء

وسجل قسم الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يتكون من شاشات العرض والأجهزة الرقمية أفضل أداء له في أول ربع لأي سنة على الإطلاق.

حيث سجلت مبيعاته 12.99 تريليون وون ارتفاعا بـ 26.11% مقارنة بعام سابق، في حين ارتفع الدخل التشغيلي إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 1.12 تريليون وون.

وقالت سامسونج “سجلت الشركة مبيعات وأرباح أقوى في الوقت الذي استفادت فيه من قدراتها في إدارة سلسلة التوريد العالمية للاستجابة بسرعة للطلب المتزايد”.

وأضافت “كما شهدت زيادة في مبيعات منتجاتها المتميزة، بما في ذلك المبيعات الأولية القوية لمجموعة Neo QLED الجديدة”.

سامسونج تتوقع زيادة الطلب على أجهزة التلفزيون فى الربع الثانى

وبالنسبة للربع الثاني، توقعت سامسونج زيادة الطلب على أجهزة التلفزيون مقارنة بالعام الماضي.

حيث من المتوقع أن تقام أحداث رياضية كبرى، مثل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ومسابقة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.

وسجلت وحدة شاشات العرض التابعة لسامسونج إيرادات بلغت 6.92 تريليونات وون، بزيادة 5 % عن العام السابق، و3.75 تريليونات وون كأرباح تشغيلية، بزيادة 0.8% عن العام الماضي، في الربع الأول.

وتتوقع سامسونج تراجع مبيعاتها من الهواتف في الربع الثاني بسبب الضعف الموسمي للهواتف الذكية وتأثيرات نقص بعض المكونات.

وقالت سامسونج إن نفقاتها الرأسمالية في الربع الأول بلغت 9.7 تريليونا وون، بما في ذلك 8.5 ترليون وون لأشباه الموصلات و 0.7 تريليون وون للشاشات.