إيرادات «ريفي لخدمات المشروعات متناهية الصغر» تكسر حاجز المليار جنيه خلال 9 شهور

أعلنت شركة “ريفي” لخدمات المشروعات متناهية الصغر ، عن نتائجها المالية والتشغيلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ومن حيث النتائج التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، حققت “ريفي” معدلات نمو غير مسبوقة في قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء وإيرادات النشاط وصافي الأرباح بعد الضرائب، فيما يلي أهمها:

قامت “ريفي” بإصدار تمويلات بمبلغ 3.1 مليار جنيه، بمعدل 34.4 ألف كل دقيقة عمل.

وبذلك استطاعت “ريفي” إصدار تمويلات لعملائها بقيمة 8.76 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 30 سبتمبر 2023 .

وحققت الشركة نموا كبيرا في محفظة عملائها بنسبة سنوية بلغت 32% في نهاية شهر سبتمبر 2023.

وذلك بعد نجاحها في إتمام الإصدار الأول من عملية التوريق بقيمة 700 مليون جنيه مطلع أغسطس الماضي، حيث بلغ حجم محفظة عملاء الشركة 2.75 مليار جنيه.

وتقوم “ريفي” بخدمة عملائها من خلال 162 فرعا عبر 21 محافظة بجمهورية مصر العربية.

ونجحت الشركة في افتاح 30 فرعا خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023، الأمر الذي يُعزز من الانتشار الجغرافي لفروع الشركة خصوصا فى الأماكن الأكثر احتياجا.

واستطاعت الشركة تحصيل أقساط مستحقة على عملائها بقيمة 3.4 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من عام 2023.

وذلك مقارنةً بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2022، مما ساعد في الوصول إلى متوسط نسبة التحصيل 98.4% في سبتمبر 2023 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المُحيطة بالصناعة، وهو الأمر الذي يُعزز من جودة محفظة الشركة.

أما على صعيد النتائج المالية للشركة عن نفس الفترة، فاستطاعت “ريفي” تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 1.03 مليار جنيه في التسعة أشهر من عام 2023.

وذلك مقارنةً بإيرادات بلغت 680 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة سنوية قدرها 52%.

وحققت “ريفي” هامش صافي ربح بنسبة 31% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 رغم ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل من 118 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 308 ملايين خلال التسعة أشهر من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 161%.

وانعكس دور فريق عمل ريفي كركيزة أساسية في تنامي أعمالها بشكل مُستدام على أرباح الشركة، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 317 مليون جنيه في التسعة أشهر من عام 2023 وذلك مقارنة بمبلغ 242 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 31%.