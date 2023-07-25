إيرادات رسوم المرور قناة السويس ترتفع إلى 6.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023

ارتفع صافي إيرادات رسوم المرور في قناة السويس، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2022/ 2023، إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 22.3%، بحسب البنك المركزي.

ونمت متحصل النقل بشكل عام بنحو 41.4% لتسجل 9.9 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 7 مليارات دولار.

إيرادات السياحة

ارتفع صافي إيرادات مصر من السياحة، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2022/ 2023، إلى 10.3% مقابل 8.2 مليار دولار، محققًا معدل نمو بلغ نحو 25.75، بحسب بيانات البنك المركزي.

جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع عدد الليالي السياحة بمعدل 26.8% لتسجل نحو 110.5 ليلة، وكذلك عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل بلغ 32%، مسجلًا 10 مليون سائح.