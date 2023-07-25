إيرادات رسوم المرور قناة السويس ترتفع إلى 6.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023

مقابل 5.1 مليار دولار

إيرادات رسوم المرور قناة السويس ترتفع إلى 6.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023
محمد علواني

محمد علواني

6:53 م, الثلاثاء, 25 يوليو 23

ارتفع صافي إيرادات رسوم المرور في قناة السويس، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2022/ 2023، إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 22.3%، بحسب البنك المركزي.

ونمت متحصل النقل بشكل عام بنحو 41.4% لتسجل 9.9 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 7 مليارات دولار.

إيرادات السياحة

ارتفع صافي إيرادات مصر من السياحة، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2022/ 2023، إلى 10.3% مقابل 8.2 مليار دولار، محققًا معدل نمو بلغ نحو 25.75، بحسب بيانات البنك المركزي.

جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع عدد الليالي السياحة بمعدل 26.8% لتسجل نحو 110.5 ليلة، وكذلك عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل بلغ 32%، مسجلًا 10 مليون سائح.

محمد علواني

محمد علواني

6:53 م, الثلاثاء, 25 يوليو 23