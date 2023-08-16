إيرادات «راية القابضة» تصل إلى 14.5 مليار جنيه والأرباح تقفز 106% في النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من 2023.

واظهرت نتائج أعمال راية القابضة للاستثمارات المالية -المجمعة-، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 106% لتصل إلي 350.39 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 170.13 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وقفزت إيرادات راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 59%، في 6 أشهر لتصل إلى 14.51 مليار جنيه، مقابل 9.12 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، خلال 6 أشهر تحقيق صافي أرباح بقيمة 110.74 مليون جنيه ، مقابل 77.48 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.