إيرادات «ديزني» تتجاوز 21 مليار دولار فى 3 أشهر

أعلنت شركة «ديزني» عن نتائج أعمالها الفصلية للربع الأول من العام الجاري، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات، كما كشفت عن تقلص خسائر البث بعد أن ساعدت الزيادات في أسعار الاشتراكات في تعويض خسارة أربعة ملايين مشترك في «ديزني+»، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وسجلت «ديزني» إيرادات بقيمة 21.81 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما أشارت توقعات «ريفنتيف» إلى تحقيقها 21.78 مليار دولار، كما بلغت ربحية السهم 93 سنتاً متماشية مع التوقعات.

وبلغ إجمالي اشتراكات «ديزني+» نحو 157.8 مليون مشترك مقابل التوقعات التي أشارت إلى أن حجم الاشتراكات قد يصل إلى 163 مليون مشترك.

وكان عدد المشتركين في «ديزني+» قد انخفض بنسبة 1 % خلال الربع المالي الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر ليصل إلى 161.8 مليون مشترك.

وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير شباط الماضي عن خططها للاستغناء عمّا يقرب من سبعة ألاف موظف، ما يعادل نحو 3% من إجمالي قوتها العاملة البالغة 220 ألف شخص بهدف توفير تكاليف بقيمة 5.5 مليار دولار.

وكانت «ديزني» قد استغنت عن 4000 موظف خلال الموجتين الأولى والثانية من التسريحات في شهر يناير كانون الماضي وفبراير الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ الموجة الثالثة من التسريحات قبل بداية فصل الصيف.