إيرادات «حديد عز» نصف السنوية تقفز 62% إلى 26.2 مليار جنيه

أعلنت شركة حديد عز عن القوائم المالية المجمعة، والمستقلة للنصف الأول من عام 2023.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز، نمو إجمالي المبيعات بنحو 62%، إلي 26.26 مليار جنيه، خلال الـ6 أشهر الأولي مع العام الجاري، مقابل 38.49 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وتحولت حديد عز طبقا لقوائم المالية المجمعة نحو الخسائر بنحو 810 ملايين جنيه خلال 6 اشهر، مقابل صافي ربح بقيمة 4.13 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة.

وجاء ذلك على خلفية تكبد حديد عز خسائر عن فروق تقييم العملات الأجنبية بقيمة 13.1 مليار جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة حديد عز تكبدها خسائر بقيمة 38.36 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل ارباح بقيمة 806.45 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

جدير بالذكر أن شركة حديد عز، سجلت خلال عام 2022 نموا في صافي الأرباح، بنحو 23.2%، لتصل إلي 6.64 مليار جنيه مقابل 5.39 مليار جنيه، خلال 2021.

وبلغ إجمالي مبيعات حديد عز 83.98 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل 67.81 مليار جنيه خلال 2021 بنسبة نمو 23.8%.