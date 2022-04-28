ارتفعت إيرادات شركة جهينة للصناعات الغذائية من الألبان بنحو 14% لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقابل 3.8 مليار خلال 2020، بحسب بيانات نتائج الأعمال المجمعة حصلت “المال” على نسخة منها.

وصعد صافي إيرادات شركة جهينة للصناعات الغذائية “المتخصصة فى إنتاج الزبادي والألبان والعصائر” العام الماضي 2021 بنحو 17% لتسجل 8.8 مليار جنيه، بحسب بيانات نتائج الأعمال المجمعة حصلت “المال” على نسخة منها.

وقالت الشركة، إن إيرادات الربع الأول من 2021 ارتفعت بنحو 22% لتسجل 2.3 مليار جنيه، وذلك نتيجة نمو المبيعات فى تلك الفترة.

وقال نيلس تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جهينه، إن شركته رفعت نسبة المكون المحلي في مكونات الإنتاج إلى 60% بدلاً من 40%، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار خلال فترة ما بعد تعويم الجنيه فى 2016.

وأضاف نيلس تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جهينه، في تصريحات سابقة على هامش حفل الإفطار السنوى، أن الشركة لجأت إلى تخفيض فاتورة الاستيراد والاعتماد بنسبة أكبر على المكون المحلى للحفاظ على أسعار منتجاتها فى الحدود المناسبة للمستهلك المصري.

وتدرس الشركة اقتحام أسواق جديدة بأوروبا خلال الفترة المقبلة، وأشار تومسون إلى أن المجموعة تصدر حاليا لنحو 40 دولة، ما يمثل نحو 6% من حجم أعمال الشركة.