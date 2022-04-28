إيرادات جهينة للصناعات الغذائية خلال 2021 ترتفع 17% لتسجل 8.8 مليار جنيه

صعد صافي إيرادات شركة جهينة للصناعات الغذائية ” المتخصصة فى إنتاج الزبادى والألبان والعصائر” العام الماضى 2021 بنحو 17% لتسجل 8.8 مليار جنيه، بحسب بيانات نتائج الأعمال المجمعة حصلت “المال” على نسخة منها.

وقالت الشركة، إن إيرادات الربع الأول من 2021 ارتفعت بنحو 22% لتسجل 2.3 مليار جنيه، وذلك نتيجة نمو المبيعات فى تلك الفترة.

وقال نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، إن شركته رفعت نسبة المكون المحلى فى مكونات الإنتاج إلى 60% بدلاً من 40% وذلك بسبب ارتفاع الأسعار خلال فترة ما بعد تعويم الجنيه فى 2016.

وأضاف نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، فى تصريحات سابقة على هامش حفل الإفطار السنوى، أن الشركة لجأت إلى تخفيض فاتورة الاستيراد والاعتماد بنسبة أكبر على المكون المحلى للحفاظ على أسعار منتجاتها فى الحدود المناسبة للمستهلك المصري.

وتدرس الشركة اقتحام أسواق جديدة بأوروبا خلال الفترة المقبلة.

وأشار تومسون إلى أن المجموعة تصدر حاليا لنحو 40 دولة، ما يمثل نحو 6% من حجم أعمال الشركة.