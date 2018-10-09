إيرادات جمارك سيارات بورسعيد 150.3 مليون جنيه في سبتمبر

مها أبوودن بلغ اجمالى الايرادات المحصلة بجمارك بورسعيد عن السيارات خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 150.3 مليون جنيه . وتفصيليا، أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2018 عن 653 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي، وعدد 102

مها أبوودن

بلغ اجمالى الايرادات المحصلة بجمارك بورسعيد عن السيارات خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 150.3 مليون جنيه .

وتفصيليا، أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2018 عن 653 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي، وعدد 1022 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 275 مليونا، و475 ألفا، و805 جنيها.

كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت علي مشمول 121 بيانا جمركيا خلال نفس الفترة .

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 73 مليون 326 الف 296 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 25 مليونا، و825 ألفا، و456 جنيها، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 99 مليونا، و151 ألفا، و752 جنيها.

على جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر سبتمبر 2018 حوالي 1027 بيان جمركي بقيمة إجمالي 203 ملايين، 826 ألفا، و121 جنيها.

كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 14 مليونا، و477 ألفا، و298 جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات اخري 29 مليون 168 الف 166 جنيه باجمالي ايرادات محصلة قدرها 43 مليونا، و645 ألفا، و464 جنيه.

وخلال شهر سبتمبر 2018 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 89 بيانا جمركيا وارد نهائي معدات [حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل] بقيمة إجمالية 54 مليونا، و540 ألفا، و719 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 2مليون 033 ألف 337 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 5 ملايين، و421 ألفا، و635 جنيها، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 7 ملايين، و454 ألفا، و972 جنيها.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 62 ألفا، و 962 جنيها .

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر سبتمبر 2018 حوالي 533 مليون 842 ألف 645 جنيه .

ويببلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 89 مليون 899 ألف 893 جنيه واجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات اخري 60 مليون 415 ألف 257 جنيها .