إيرادات «بايونيرز بروبرتيز» تصل إلى 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الجاري.

وخلال النصف الأول من 2023، حققت بايونيرز بروبرتيز إجمالي إيرادات بقيمة 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار خلال النصف الأول من 2022، وبنسبة نمو 15%.

وحققت “بايونيرز بروبرتيز” صافي أرباح بقيمة 173 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

وساهم نشاط المقاولات بنحو 62% من إيرادات “بايونيرز بروبرتيز” خلال النصف الأول من 2023، مقارنة مع نحو 71% خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحقق نشاط بيع الوحدات العقارية نحو 35%، من إيرادات “بايونيرز بروبرتيز” خلال النصف الأول من 2023 مقارنة مع 26% في النصف الأول من العام السابق، وساهمت إيرادات الإيجارات بنحو 4%.

ونجحت “بايونيرز بروبرتيز” منذ بداية العام الجاري في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 10.2 مليار جنيه.