إيرادات اوراسكوم للتنمية تقفز 52.8% خلال الربع الأول من 2023

اعلنت شركة اوراسكوم للتنمية مصر ، عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

وواصلت اوراسكوم للتنمية تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الأول من 2023، في جميع قطاعات الأعمال، رغم خسائر فروق تقييم العملة الناتجة عن تحريك سعر صرف الجنيه، بنحو 477.7 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات اوراسكوم للتنمية مصر، خلال 3 أشهر بنسبة 52.8%، لتصل إلي 3 مليارات جنيه ، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.

كما حققت اوراسكوم للتنمية نموا في صافي المبيعات العقارية بنحو 35.9%، لتصل إلي 2.7 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، وبذلك تسجل اوراسكوم للتنمية رقما قياسيا في تاريخ مبيعاتها .

وبلغت صافي أرباح اوراسكوم للتنمية المجمعة، نحو 383.99 مليون جنيه ، خلال الربع الأول من 2023، مقابل 463.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة